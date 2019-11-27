القيادة تُهنئ الرئيس «إيلير ميتا» بذكرى استقلال ألبانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألبانيا، إيلير ميتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس جمهورية ألبانيا، بذات الذكرى.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

الاستقلال من الحكم العثماني

وتمتعت ألبانيا بالاستقلال في القرن العشرين، وذلك بعد 500 سنة من الحكم العثماني، وأُعلن استقلال ألبانيا في 28 نوفمبر 1912 كنتيجة لمؤتمر لندن الذي أنهى حرب البلقان الأولى.

وكانت الحرب قد اندلعت في عام 1912 بسبب الانتفاضة الألبانية ما بين 1908 و1910، والتي كانت موجهة إلى معارضة السياسات التركية لتوحيد الإمبراطورية العثمانية.

وبعد ضعف الدولة العثمانية في البلقان، أعلنت كل من صربيا واليونان وبلغاريا الحرب، وسعت كل دولة لتحريك حدودها فوق ما تبقى من أراضي الإمبراطورية، وغزت صربيا ألبانيا من الشمال، وغزت اليونان ألبانيا من الجنوب، مما حدد البلد إلى رقعة من الأرض حول المدينة الساحلية الجنوبية فلورا.