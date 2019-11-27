«الزايدي» مديرًا عامًّا لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا بتكليف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بالعمل مديرًا عامًّا لشؤون البلديات.
ويظل «الزايدي» في عمله مديرًا لمركز خدمات المستثمرين والمطورين لتقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع الخاص. ويضم المركز وحدة اعتماد المخططات، ووحدة الرخص، ووحدة المعلومات والمتابعة.
ووجه أمين العاصمة المقدسة بدعم المركز بالكوادر الفنية المؤهلة والمتخصصة، بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري بالأمانة، ووفقًا لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
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