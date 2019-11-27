إثر وعكة صحية.. وفاة عضو الشورى «عدنان البار»

توفي الدكتور عدنان البار عضو مجلس الشورى أستاذ واستشاري طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عامًا، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وعُين الراحل عضوًا في مجلس الشورى اعتبارًا من 3/3/1434هـ، كما تولى عضوية عدد من المجالس واللجان، وله 40 بحثًا علميًّا في مجال التخصص منشورة في المجلات العلمية التخصصية المحكمة.

وتستعرض «عاجل» السيرة الذاتية للدكتور عدنان البار الذي ولد عام 1958 في مكة المكرمة.

المؤهلات العلمية

الزمالة البريطانية في الصحة العامة من كلية أطباء الصحة العامة بالكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة.

زمالة طب الأسرة من جامعة الملك فيصل عام 1407هـ.

بكالوريوس الطب والعلوم الطبية من جامعة الملك فيصل عام 1402هـ.

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الحياة العملية

عضو مجلس الشورى اعتبارًا من 3/3/1434هـ.

أستاذ واستشاري طب الأسرة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز.

المشرف العام على كرسي محمد حسين العامودي لأخلاقيات الممارسة الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز.

عضو المجلس التنفيذي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف (1423-1425هـ).

رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فهد بجدة (1422-1425هـ).

رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة (1422-1425هـ).

المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة (1420-1425هـ).

وكيل كلية الطب بجامعة الملك فيصل للشؤون السريرية، والمدير العام لمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ونائب عميد الكلية (1413 – 1418هـ).

وكيل لكلية الطب بجامعة الملك فيصل للشؤون الأكاديمية (1409 – 1412هـ).

عضوية مجالس ولجان

رئيس اللجنة العلمية لدبلوم طب الأسرة.

مستشار منظمة الصحة العالمية في مجالات التخصص.

عضو اللجنة العليا للتدريب والامتحانات بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رئيس اللجنة العلمية للدبلوم السعودي في صحة وطب الحشود والكوارث بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

عضو ونائب سابق لرئيس المجلس العلمي لطب الأسرة والمجتمع بالمجلس العربي للاختصاصات الطبية بدمشق (4 سنوات).

عضو بالعديد من لجان القبول والامتحانات والتعاقد واللجان العلمية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك فيصل.

رئيس اللجنة العلمية لتقييم نظام الرعاية الصحية الأولية بالمملكة، وتجربة برنامج طبيب أسرة لكل أسرة بوزارة الصحة (1430-1431هـ).

عضو مجلس تطوير الخدمات الصحية بمنطقة مكة المكرمة والرئيس المشارك للوحدة التنفيذية للمجلس (1420-1425هـ).

عضو اللجنة الاجتماعية ولجنة تطوير المرافق والخدمات ولجنة المشاريع والميزانية بمنطقة مكة المكرمة (1420-1425هـ).

عضو مجلس منطقة مكة المكرمة (1420-1425هـ)، وعضو لجنة الحج المركزية بإمارة منطقة مكة المكرمة (1420-1425هـ).

رئيس لجنة الحج التنفيذية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وعضو لجنة الحج الصحية بوزارة الصحة (1420- 1425هـ).

عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ورئيس الجمعية لدورتين (1419-1425هـ).

عضو مجلس أمناء جائزة مكة المكرمة (برئاسة سمو أمير المنطقة) في دورتها الأولى.

رئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية والخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

عضو مجلس إدارة جمعية تعزيز الصحة لدورتين، ونائب الرئيس في دورتها الأولى.

عضو مجلس إدارة جمعية الشقائق الخيرية بجدة.

عضو الاتحاد العالمي لأطباء الأسرة.

عضو الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة.

عضو الاتحاد العالمي للوبائيات-دورتين.

عضو الجمعية العالمية للجودة.

عضو الجمعية الأوروبية لمعلمي الطب.

عضو جمعية معلمي طب الأسرة الأمريكية.

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للتعليم الطبي-الدورة الأولى.