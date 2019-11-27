

الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب اليوم، العقيد بندر بن تركي الفرم، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

وعبر سموه عن شكره وتقديره للعقيد الفرم على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في العمليات المشتركة، مؤكداً أن العمل في أي مكان من أجل خدمة الوطن هو شرف للإنسان، متمنياً سموه للعقيد الفرم التوفيق والسداد في قادم الأيام .

// انتهى //

13:49ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يكرم قائد العمليات المشتركة بالإمارة بعد انتهاء تكليفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.