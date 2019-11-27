السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر الأول لمجتمع داعم وصديق للطفل



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أكدت الصحة أهمية تفعيل دور الوزارات والهيئات المحلية لدعم وتطبيق النظام المحلي لتسويق بدائل حليب الأم والأحكام الشرعية للرضاعة.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر الأول لمجتمع داعم وصديق للطفل، الذي نظمته الصحة خلال الفترة من 28 - 30 / 3 / 1441هـ في مدينة جدة، وحظي بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمحليين.

وتناول المؤتمر عدداً من المحاور المهمة بهدف دعم المجتمع لممارسات صديق للأم والطفل والخديج ومنها "المدونة الدولية والمحلية لتداول بدائل الحليب، ودور المنظمات الدولية والقطاعات المحلية في رصد وتطبيق المدونة، ودور الوزارات والهيئات المحلية لدعم وتطبيق النظام المحلي لتسويق بدائل حليب الأم والأحكام الشرعية للرضاعة، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وشهد المؤتمر تفاعلاً وحضوراً كثيفا على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تخلله إقامة 3 ورش عمل متخصصة، كما جرى خلال المؤتمر عقد اجتماع "الطاولة المستديرة"، ضمت ممثلين لعدد من الجهات والهيئات الحكومية والدولية "بواقع 4 حلقات نقاش"، جرى خلالها مناقشة عدد من المحاور من ضمنها دعم الرضاعة الطبيعية، وكذلك تمكين الأمهات من حقوقهن وخاصة الطالبات والعاملات لساعات طويلة عبر تفعيل وتحديث اللوائح والأنظمة وغيرها من المحاور، وذلك سعياً للخروج بتوصيات وحلول لبعض العقبات في سبيل تحسين ودعم برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة في سبيل رفع نسبة الوعي بأهمية الرضاعة وممارسات صديق للطفل لدى أطياف المجتمع كافة، كونها مسؤولية اجتماعية، وتطبيق الأنظمة التي تحميها.

// انتهى //

13:48ت م

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