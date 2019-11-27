السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تشارك في معرض سيؤول الدولي للاختراعات 2019.



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع، في معرض سيؤول الدولي للاختراعات 2019 خلال الفترة من 27 -30 نوفمبر 2019، بهدف تشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين زوار المعرض، وإبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع.

وافتتح سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين في سيئول بحضور مدير عام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون جناح الأمانة العامة في المعرض، وقاموا بالإطلاع على الاختراعات التي شارك بها مخترعو دول مجلس التعاون والذين تمت استضافتهم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون للمشاركة في هذا المعرض الدولي.

وشارك في جناح الأمانة العامة المخترع راشد حمدان الغافري من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اختراعه "البصمة الوراثية الذكرية “RM-Yplex” و المخترع علي عبدالله اسماعيل من مملكة البحرين من خلال اختراعه "نظام الانقاذ للمسابح" والمخترعة نورة عبدالله الكبيسي من المملكة العربية

كما استضافت الأمانة العامة الفائز بالمركز الأول في مسابقة التفكير الإبداعي والابتكار المصاحبة لفعاليات أيام مجلس التعاون التي أقيمت في دولة الكويت المخترع مشاري سعد المطيري من دولة الكويت، من خلال اختراعه " معالجة التربة الملوثة النفطية".

الجدير بالذكر أن اختيار المخترعين المشاركين في المعرض من مواطني دول المجلس يتم من قبل فريق مختص من المحكمين لاختيار أفضل الاختراعات المتقدم بها للمشاركة في هذا المعرض.

// انتهى //

13:45ت م

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الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بمكتب براءات الاختراع، في معرض سيؤول الدولي للاختراعات 2019 خلال الفترة من 27 -30 نوفمبر 2019، بهدف تشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين زوار المعرض، وإبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع.وافتتح سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين في سيئول بحضور مدير عام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون جناح الأمانة العامة في المعرض، وقاموا بالإطلاع على الاختراعات التي شارك بها مخترعو دول مجلس التعاون والذين تمت استضافتهم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون للمشاركة في هذا المعرض الدولي.وشارك في جناح الأمانة العامة المخترع راشد حمدان الغافري من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اختراعه "البصمة الوراثية الذكرية “RM-Yplex” و المخترع علي عبدالله اسماعيل من مملكة البحرين من خلال اختراعه "نظام الانقاذ للمسابح" والمخترعة نورة عبدالله الكبيسي من المملكة العربية السعودية من خلال اختراعها "استخدام الجزيئات النانوية الذهبية لتثبيط الفايروسات النباتية" و المخترعة هاجر حمد الجلبوبي من سلطنة عمان من خلال اختراعها "انتاج الوقود الحيوي من الطحالب" و المخترع محمد حسن الجفيري من دولة قطر من خلال اختراعه "العين الحمئة" و كذلك المخترعة سارة يوسف أبو ارجيب من دولة الكويت من خلال اختراعها "كاشف كسور العظام".كما استضافت الأمانة العامة الفائز بالمركز الأول في مسابقة التفكير الإبداعي والابتكار المصاحبة لفعاليات أيام مجلس التعاون التي أقيمت في دولة الكويت المخترع مشاري سعد المطيري من دولة الكويت، من خلال اختراعه " معالجة التربة الملوثة النفطية".الجدير بالذكر أن اختيار المخترعين المشاركين في المعرض من مواطني دول المجلس يتم من قبل فريق مختص من المحكمين لاختيار أفضل الاختراعات المتقدم بها للمشاركة في هذا المعرض.// انتهى //13:45ت م0093

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