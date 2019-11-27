

السيح 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

شرعت بلدية الخرج اليوم في أعمال تأهيل وتطوير حديقة الملك عبدالعزيز في مدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.

وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي السليمانية على طريق الملك عبدالله ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة ، وتحسين الممرات ، وتركيب إنارة حديثة ، بجانب تجهيز ساحة للاحتفالات ، وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الحديقة .

يذذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة ، لتعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة ، ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً ، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.

// انتهى //

13:40ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء العمل في مشروع تطوير حديقة الملك عبدالعزيز بمدينة السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.