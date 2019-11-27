السعودية اليوم / صحة الرياض تحتفي بمنشآتها المتميزة في يوم الجودة



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

احتفت إدارة الجودة بصحة الرياض اليوم، بـ "فعاليات يوم الجودة"، تحت شعار ( مائة عام من الجودة .....نحو الجيل الرابع من الجودة ) ، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وحقق المركز الأول لهذا العام مستشفى الملك خالد بالمجمعة, ومجمع إرادة للصحة النفسية المركز الثاني, فيما حاز مستشفى عفيف على المركز الثالث على مستوى المستشفيات، وإدارة الرعاية الصيدلية المركز الأول على مستوى الإدارات، تلتها إدارة الخدمات العلاجية عن برنامج فحص العين, وحلت الصحة العامة في المركز الثالث.

وأكد الدكتور التويجري أهمية البرنامج في نشر ثقافة الجودة وتحفيز العاملين وضمان استمرارية العمل على مثل هذه البرامج داخل منشآت القطاع الصحي، مؤكداً أن الهدف الأسمى من مثل هذه البرامج هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم.

وأشار أن صحة الرياض تسعى جاهدة لتحقيق أهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتهم الاستراتيجية في مجال الجودة، وسلامة المرضى، مشيراً إلى وجود الكثير من المبادرات، ومشاريع التحسين على مستوى مديرية الشؤون الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها.

بدوره أكد مدير إدارة الجودة بصحة الرياض الدكتور ابراهيم المالكي أهمية ترسيخ ثقافة الجودة ودعم وتشجيع برامجها وأنشطتها، مستعرضاً واقع الجودة وسلامة المرضى على مستوى المنطقة والنظرة المستقبلية.

وأشاد بالدعم الذي تجده هذه البرامج من قيادات الوزارة والقيادات في "صحة الرياض"، منوهاً بأن تبني هذه القيادات للجودة هو العامل الرئيسي في نجاح هذه الأنشطة وتحقيقها لأهدافها الموضوعة وتلمس احتياجات وتوقعات متلقي الخدمة.

وركز على أهمية الدعم والتحفيز في ترسيخ ثقافة الجودة مستشهدا بدور جائزة التميز في مشاريع التحسين في نشر هذه الثقافة على مستوى "صحة الرياض" والمنشآت الصحية التابعة لها .

وتضمن الاحتفال العديد من الانشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة وعرض لقصص النجاح على مستوى المنطقة في مجال الجودة وتحسين الاداء ، وتضمنت الفعاليات برنامج التميز في مشاريع تحسين الاداء داخل المنشآت الصحية كأحد ابرز الفعاليات التي تم البدء بها في قبل عدة أعوام.

ويهدف البرنامج الى نشر ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والاقتباس من المنشآت الصحية التي تنفذ بعض البرامج والأنشطة بشكل جيد ، وكذلك تشجيع ودعم برامج وأنشطة الجودة داخل المستشفيات والمراكز وإدارات المديرية المختلفة ، بالإضافة الى إذكاء روح التنافس الايجابي ونشر وتعميم أنشطة الجودة المطبقة بشكل جيد في بعض المنشآت .

ويستهدف البرنامج جميع إدارات المديرية والمنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض ، إذ بلغ عدد برامج التحسين المشاركة لهذا العام أكثر من 51 برنامجا منها 31 مشروعاً داخل المستشفيات و 20 مشروعا من إدارات المديرية، وتتولى لجنة تقييم برامج التحسين بصحة الرياض تقييم المشاركات وفقا لضوابط علمية مدروسة تركز على كيفية اختيار المشاريع والفرق العاملة والمنهجية المستخدمة في التحسين واستخدام ادوات الجودة بالإضافة الى مدى فعالية الاجراءات التصحيحية والحلول وضمان استمرارية النجاحات المتحققة وانعكاسها على جودة الاداء و تحسين الخدمة المقدمة للمريض وتلبية احتياجاته .

يذكر أن الفعاليات شملت معرض مصاحب لعرض جميع المشاركات.

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13:39ت م

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