السعودية اليوم / بلدية جوف بني هاجر تزرع أكثر من 120 ألف زهرة لزيادة الرقعة الخضراء



الدمام 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

بدأت بلدية جوف بني هاجر بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في أنحاء جوف بني هاجر، وذلك من خلال زراعة الشوارع والميادين والحدائق، بهدف زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال التشجير.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي أن البلدية وضعت خطة للارتقاء بالمرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتشجير وزراعة الشوارع الرئيسية، وإضافة لمسات جمالية على المداخل والميادين، مشيراً إلى أن المساحات الخضراء المضافة خلال العام الجاري بلغت ١٦٤٠٠ ألف متر مربع من النجيلة، وأنه تم زراعة أكثر من ١٢٠ ألف شتلة زهور موسمية مختلفة الأنواع، وأكثر من ٣٠٠٠ آلاف شجرة متنوعة.

وبين المهندس اليامي أن العمل جاري على زراعة عدد من الشوارع الرئيسية والمداخل والحدائق، وفقاً لأفضل المعايير تحقيقاً للأهداف التجميلية والبيئية، بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمنطقة.

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13:21ت م

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