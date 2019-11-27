السعودية اليوم / الجامعة العربية والأمم المتحدة تنظمان فعالية لمنع العنف ضد المرأة



القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

تعقد جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في 8 ديسمبر المقبل فعالية في القاهرة، تجدد خلالها الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف ضد المرأة ودعم الناجيات من العنف بالمنطقة العربية وذلك بمناسبة الاحتفال بحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة التي انطلقت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم أن الجامعة العربية تولى اهتمامًا كبيرًا للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن القادة العرب تبنوا في اجتماع الدورة 28 للقمة العربية في مارس 2017 " إعلان القاهرة للمرأة العربية والإستراتيجية والخطة التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030".

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13:12ت م

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