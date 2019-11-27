

حفر الباطن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة اليوم تدريب أكثر من 5190 طالباً من مختلف مدارس المحافظة على وسائل السلامة وطرق التصرف السليم أثناء الأمطار والسيول وما قد يصاحبها من حوادث ومخاطر على الأرواح والممتلكات.

يأتي ذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية بين إدارة التعليم والإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

وأعرب مدير تعليم حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي عن شكره وتقديره لمنسوبي إدارة الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم في مجال التوعية وفي إنجاح برامج السلامة المشتركة بين الإدارتين.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم حفر الباطن منديل الحربي أن الإدارة تعمل على تنفيذ برامج تطويرية متنوعة في مجال الأمن والسلامة المدرسية، تم بناؤها على أسس علمية، تجمع بين الجانبين العلمي والعملي من خلال تنفيذ الممارسات التطبيقية لمجالات السلامة في البيئة المدرسية والاستفادة من البرامج التي يتم تدريب الطلاب عليها خارج المدرسة أيضاً.

// انتهى //

13:11ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم حفر الباطن يدرب 5190 طالباً على وسائل السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.