السعودية | اعتماد 37 مخططا في أكتوبر بمساحة 52 مليون متر مربع

المناطق - الرياض

أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام”، اعتماده 37 مخططا بمساحة إجمالية بلغت 52819634 مترا مربعا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقدم عديدا من الخدمات للمطورين في مختلف مناطق المملكة، انطلاقا من الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي.

وأكد المهندس عبد الوهاب القحطاني المدير العام للمركز، الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مركز خدمات المطورين “إتمام” لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ولفت القحطاني النظر إلى الدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرا من عمل مركز خدمات المطورين.

وتصدرت منطقة جازان المناطق بالنسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات، حيث بلغت 24.1 في المائة من إجمالي المساحات المعتمدة بمساحة إجمالية بلغت 12739218 مترا مربعا، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي مساحة بلغت 12157788 مترا مربعا متصدرة بالنسبة الأكبر لإجمالي عدد المخططات المعتمدة بنسبة 24.3 في المائة، وجاءت منطقة الرياض ثالثا بمساحة إجمالية بلغت 8057383 مترا مربعا، وحلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بمساحة معتمدة بلغت 7971751 مترا مربعا، وكانت في المرتبة الخامسة منطقة الحدود الشمالية بمساحة إجمالية بلغت 6271556 مترا مربعا. أما منطقة المدينة المنورة، فاحتلت المرتبة السادسة بإجمالي مساحة 1653967 مترا مربعا، وتأتي منطقة القصيم سابعا بمساحة إجمالية بلغت 1605234 مترا مربعا، تلتها في المرتبة الثامنة منطقة نجران بمساحة بلغت 1503087 مترا مربعا، وفي المرتبة التاسعة حلت منطقة الباحة بمساحة إجمالية بلغت 309853 مترا مربعا، وفي المرتبة العاشرة حلت منطقة تبوك بإجمالي مساحة 301329 مترا مربعا، وجاءت منطقة حائل في المرتبة الأخيرة بإجمالي مساحة 248467 مترا مربعا.

كما أنجز “إتمام” في أكتوبر طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجماليها 518 وحدة بمساحة إجمالية بلغت 568024 مترا مربعا، كما قام المركز بإصدار شهادات لتأهيل المطور العقاري وصلت إلى 14 شهادة، إضافة إلى تلقي المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بإجمالي 32 صكا. يذكر أن مركز خدمات المطورين يقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري والجهات الاستشارية بمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتماد وتسليمه للمستفيد، كما قام المركز أخيرا بالربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الإلكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير.