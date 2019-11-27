شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على تعديلات نظام جمع التبرعات وصرفها والان نبدء بالتفاصيل
وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم ، على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
وكان انتهى المجلس من مناقشة التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة ، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
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