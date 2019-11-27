شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يفتتح «هوريكا 2019» بمشاركة «دجاج الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

• يشارك بالمعرض أكثر من 370 شركة و40 دولة حول العالم

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض النسخة التاسعة من المعرض السعودي للأغذية والمشروبات والضيافة "هوريكا 2019" الذي يقام في الفترة ما بين 26 و28 نوفمبر، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 370 شركة و40 دولة حول العالم، وبرعاية غذائية من شركة دجاج الوطنية بجانب المشاركة في جناح الطهاة.

وتهدف شركة دواجن الوطنية من خلال المشاركة في معرض (هوريكا 2019) للاطلاع على أحدث المتغيرات في قطاع التغذية، بالإضافة لخلق قنوات تواصل فعالة مع العملاء المحتملين للشركة من خلال هذه الفعاليات، ويستمر المعرض السعودي للأغذية والمشروبات والضيافة "هوريكا 2019" الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، حتى الثامن والعشرون من نوفمبر الجاري.

يذكر أن شركة دواجن الوطنية تعد من أكبر شركات قطاع الدواجن في المملكة والشرق الأوسط وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الوصول لهدف برنامج التحول الوطني 2020، كما تقدم عدد من منتجات الدواجن المتنوعة، ما يساهم في دعم الأمن الغذائي المحلي وذلك من خلال إنتاج بلغ مليون دجاجة، ومليون ونصف بيض مائدة يوميًا بجانب مشتقات الدواجن الأخرى.