شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يبحث التعاون مع السفير الصيني لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.

وبحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه عبر السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة للتوصل إلى اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.