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القرني يُذكر بأبطال الحد بتغريدة وصور

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2019-11-27

القرني يُذكر بأبطال الحد بتغريدة وصور

تحمّلوا المشاق في سبيل الدفاع عن دينهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن أبطال المملكة في الحد الجنوبي تحمّلوا المشاق في سبيل الدفاع عن دينهم ووطنهم.

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ودعا القرني في تغريدة له عبر “تويتر”: اللهم فاجزهم خير الجزاء، وثبّت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وأعدهم سالمين غانمين منصورين، واحفظهم في أهلهم وذويهم.

ونشر القرني صورًا لبعض أبطال الحد وهم يقفون بالمرصاد لحماية المملكة وأمنها.

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