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2019-11-27 القرني يُذكر بأبطال الحد بتغريدة وصور تحمّلوا المشاق في سبيل الدفاع عن دينهم متابعات الخليج 365 - الرياض أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن أبطال المملكة في الحد الجنوبي تحمّلوا المشاق في سبيل الدفاع عن دينهم ووطنهم. Advertisements ودعا القرني في تغريدة له عبر “تويتر”: اللهم فاجزهم خير الجزاء، وثبّت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وأعدهم سالمين غانمين منصورين، واحفظهم في أهلهم وذويهم. ونشر القرني صورًا لبعض أبطال الحد وهم يقفون بالمرصاد لحماية المملكة وأمنها. شارك الخبر







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