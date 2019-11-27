شكرا لقرائتكم شرط أساسي لاستيراد غذاء الحيوانات الأليفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-27 شرط أساسي لاستيراد غذاء الحيوانات الأليفة يجب ذكر درجة الحرارة المطلوبة لحفظه متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت هيئة الغذاء والدواء أن اللغة العربية شرط أساسي على بطاقة تعبئة الغذاء المستورد للحيوانات الأليفة. Advertisements وأوضحت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه يجب ذكر ظروف التخزين ودرجة الحرارة المطلوبة لحفظ الغذاء، مع توضيح الحيوان المستهدف وطريقة الاستخدام، بالإضافة إلى تاريخ الانتهاء ومكان وضع التاريخ. ويجب أيضًا توضيح الشركة المستوردة وعنوانها مع بيانات الاتصال، ورقم التشغيل. شارك الخبر







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