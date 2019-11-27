شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «الزهراني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

نقل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لذوي أسرة الشهيد عيضة بن مجحود الخزمري الزهراني، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميدان العز والبطولة بالحد الجنوبي.

وأعرب الأمير حسام بن سعود، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.