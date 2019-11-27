شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال سخان يخلي 180 نزيلاً بالمسفلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) أخلت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة نزلاء فندق سكني بحي المسفلة دون إصابات تذكر. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، الذي أوضح أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً مفاده اشتعال النيران في سخان كهربائي، بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من 11 دوراً، يقطنه معتمرون من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية، وأبان المقدم الشريف أنه تمت السيطرة على الحادثة وإخمادها، وجرى إخلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ(180) نزيلاً دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، كما أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادثة مع الجهات المختصة.

أخلت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة نزلاء فندق سكني بحي المسفلة دون إصابات تذكر. وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، الذي أوضح أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغاً مفاده اشتعال النيران في سخان كهربائي، بغرفة بالدور الرابع من فندق سكني مكون من 11 دوراً، يقطنه معتمرون من الجنسية الباكستانية والبنغلاديشية، وأبان المقدم الشريف أنه تمت السيطرة على الحادثة وإخمادها، وجرى إخلاء نزلاء الفندق المقدر عددهم بـ(180) نزيلاً دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، كما أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات الحادثة مع الجهات المختصة.

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