السعودية اليوم / إدارة المخطوطات بوكالة المسجد النبوي تستقبل وفدًا من وزارة التعليم



المدينة المنورة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة المخطوطات بالمسجد النبوي وفدًا من وزارة التعليم.

واطلع خلال الزيارة على عرض وتقديم نبذة تعريفية عن إدارة المخطوطات ونشأتها ومكوناتها ومقتنياتها والأعمال التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للباحثين وطلاب العلم والزوار.

وأوضح مدير إدارة المخطوطات ياسر بن ردة الله الصبحي أن الوفد اطلع على المخطوطات الأصلية والمصاحف المخطوطة بإدارة المخطوطات, وطرق صيانتها و كيفية تعقيمها بجهاز غاز الأوزون وطرق التنظيف والمعالجة الكيميائية والترميم , وشرح طريقة حفظ تلك المقتنيات بطريقة نموذجية .

وأضاف الصبحي أن الوفد اطلع على قاعة الكتب النادرة التي تحتوي على أقدم الطبعات التي يعود تاريخ طباعتها إلى ما قبل (230) عام، مع بداية القرن الثاني عشر الهجري، كما شاهد الوفد فيلمًا وثائقيًا عن إدارة المخطوطات بالمسجد النبوي والخدمات التي تقدمها.

// انتهى //

12:46ت م

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