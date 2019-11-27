السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل القنصل العام اللبناني بجدة



جدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, القنصل العام للجمهورية اللبنانية بجدة وليد منقارة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:07ت م

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