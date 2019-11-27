

بريدة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, خلال جلسة سموه الأسبوعية بمدينة بريدة, بحضور أصحاب الفضيلة و المعالي ووكلاء إمارة المنطقة ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, حملة برنامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة.

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني عن أهداف البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته, وتحصين عقول الناشئة ووقايتهم من الانحرافات, مشيراً إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع في المساهمة في الحماية والتحصين, وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس أبناء الوطن, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم وتحفيزه لخدمة المنطقة وأهلها.

فيما بارك سمو أمير منطقة القصيم إطلاق برنامج تعزيز الأمن الفكري, مؤكداً أهمية العمل بروح التكاتف بين مختلف القطاعات لتأصيل وترسيخ مفهوم الأمن الفكري في إطار قواعد الشريعة السمحة, مشيراً إلى أن الدور الكبير للأسرة في بناء شخصيات أبنائهم وحمايتها, بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع في تنمية المواهب والعقول للإسهام في أمن ونماء هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, والسعي إلى تحصين أبناء الوطن عبر تعزيز كل فكر وسطي خال من المعتقدات والأفكار المنحرفة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

// انتهى //

11:53ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يدشن برنامج تعزيز الأمن الفكري بمنطقة القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.