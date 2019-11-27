السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري وصندوق التنمية الزراعية في لقاء مفتوح مع المزارعين



الأحساء 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أقامت المؤسسة العامة للري وصندوق التنمية الزراعية لقاءً مفتوحاً مع مجموعة من مزارعي محافظة الأحساء وذلك بمقر المؤسسة،

واستعرض خلال اللقاء رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك ومدير الصندوق بالمنطقة الشرقية المهندس سعود خدمات الجهتين في مجال التمويل الزراعي والقروض المُيسرة للمزارعين وشروط الحصول عليها لتمكين مزارعي المحافظة من التحول لطرق الري الحديثة، متناولين العوائق والصعوبات التي تواجه المزارعين والاستماع لمداخلاتهم وملاحظاتهم في هذا الجانب.

يذكر أن المؤسسة العامة للري باشرت بالتوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثيا لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء كما دأبت المؤسسة على تشجيع المزارعين في استخدام نظم الري الحديثة والدعم بالاستشارات الفنية وتسهيل الحصول على القروض المُيسرة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية.

ويأتي هذا اللقاء حرصاً من المؤسسة العامة للري وصندوق التنمية الزراعية كجهة حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي من أجل رفع كفاءة المجال الزراعي واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة.

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11:45ت م

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