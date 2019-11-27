السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقي المبعوث الألماني الخاص باليمن



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض اليوم، المبعوث الألماني الخاص باليمن ورئيس قسم الشرق الأوسط مايكل أونماخت.

وجرى خلال اللقاء بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه أشاد مايكل أونماخت بدور وجهود المملكة في التوصل إلى اتفاق الرياض، وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

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11:39ت م

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