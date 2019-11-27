شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ردم وتسوية الشوارع بمخططين بـ «عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة الخبر العمل بمشروع ردم وتسوية الشوارع وأعمال طبقة الأساس بمخططي 122 , و419 بالعزيزية جنوب الخبر.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المقاول بدأ العمل بالمشروع لاستكمال ردم وتسوية الشوارع بمخطط 122, وردم وتسوية جزء من شوارع مخطط 419, مشيرا الى أن مدة العمل بالمشروع 12 شهر, موضحا أن تلك الأعمال ستساهم في قيام الجهات الخدمية الأخرى بإيصال خدماتها بالمخططين.

وقال المهندس سلطان الزايدي أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الحالية الجاري تنفيذها بأحياء العزيزية والتوسع في تنفيذ المشاريع والخدمات البلدية اللازمة وفق الامكانيات المتاحة والمشاريع المعتمدة لها.