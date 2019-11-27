​​​​​​​«الشورى» يطالب «تقويم التعليم» بالإسراع في اعتماد «سقف» للمؤهلات

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المجلس يوافق على مذكرة تفاهم بين «الثقافة» و«اليونسكو»

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، كما طالب بالتوسع في تأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 /2 / 1440هـ ، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد .

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كما طالب المجلس، هيئة تقويم التعليم والتدريب بإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى العمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.

وطالب الهيئة بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف) ، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه .

و وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تشاد في مجال خدمات النقل الجوي، وأيضاً وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة قبرص في مجال خدمات النقل الجوي.