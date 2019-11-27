شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مسميات فئات الإبل بـ «مهرجان المؤسس».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن تغيير مسمى الفئات الأربع الأعلى في مزاين الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة، وهي: فئة مزاين الإبل الـ100 تم تغيير مسماها إلى "بيرق المؤسس" -رحمه الله-، وفئة الـ 50 إلى "سيف الملك"، وفئة الـ 30 إلى "شلفا ولي العهد"، وفئة الـ 20 إنتاج إلى "كأس النادي"، إضافة إلى إبقاء فئة نخبة النخبة الـ 20 المستحدثة للمرة الأولى في المهرجان.
وستنطلق النسخة الرابعة من المهرجان في 15 ديسمبر المقبل، في الصياهد الجنوبية.
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