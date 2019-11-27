شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يطلع على مبادرات لجنة «كافل اليتيم» والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ القطيف ‏خالد عبدالعزيز الصفيان بمكتبة الاثنين الماضي، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة نبيل الدوسري ورئيس جمعية تاروت الخيرية محمد الصغير وعدد ‏من اعضاء لجنة كافل اليتيم ، حيث اطلع على ما تقوم به وتقدمه اللجنة من خدمات للعناية بهذه الفئه في كافة المجالات ، كما استمع الى شرح من محمد الدهان عن دورة كافل يتيم (٢٤) الرياضية في كرة القدم التي نظمتها الجمعية ويعود ريعها لدعم هذا المشروع والمستفيدين منه من الأرامل والأيتام ونشر العمل التطوعي في المجتمع والذي شارك بها العديد من الفرق الرياضية بالمحافظة التي تنافست على كاس البطولة .

واشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الجمعية ولجنة كافل اليتيم من أعمال في هذا المجال في ظل ما تقدمه الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين من دعم للجمعيات الخيرية بالمملكة ، وعلى حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله للجمعيات الخيرية بالمنطقة عموماً.

وفي ختام اللقاء تسلم تقرير البطولة وهدية تذكارية عبارة عن خارطة لمحافظة القطيف قديماً من إعداد وتصميم الفنانة سمية عبدالله الخنيزي .