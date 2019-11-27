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احتفاء كبير لصحف الإمارات بزيارة محمد بن سلمان
العلاقات بين البلدين تستند إلى قاعدة صلبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت الصحف الإماراتية الضوء، اليوم الأربعاء، على الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات والتي تأتي وسط اهتمام رسمي وشعبي.
احتفاء كبير:
وأكدت صحيفة البيان أن الإمارات تستقبل اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باحتفاء وترحيب كبيرين.
ونقلت الصحف عن سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان قوله: اليوم يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية – الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بكل ترحيب واعتزاز، أهلاً ومرحباً يقولها كل بيت إماراتي ترحيباً بزيارة سموه إلى بلده وأهله.
قاعدة صلبة:
كما قدمت صحيفة الخليج الإماراتية تقريرًا عن العلاقات السعودية – الإماراتية جاء في مقدمته أن العلاقات الإماراتية – السعودية عميقة، تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك.
ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دولة الإمارات اليوم الأربعاء، في زيارة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث تشكل العلاقات السعودية الإماراتية حالة استثنائية متفردة على المستوى الإقليمي، وتستند على أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم.
وتشهد العلاقات السعودية والإماراتية نمواً مضطرداً في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية منها، خاصة أن البلدين يعتبران أقوى اقتصادين في المنطقة العربية؛ لما يتمتعان به من قدرات تصديرية هائلة بالنظر إلى موقعهما الجغرافي وثروتهما النفطية الضخمة.
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