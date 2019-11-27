تغيير مسميات فئات الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل، عن تغيير مسمى الفئات الأربع الأعلى في مزاين الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة وهي، فئة المئة، والخمسين، والثلاثين، والعشرين إنتاج، إضافة إلى إبقاء فئة نخبة النخبة الـ 20 المستحدثة للمرة الأولى في المهرجان.

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وأوضح ابن حثلين عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن فئة المئة تم تغيير مسماها إلى “بيرق المؤسس” رحمه الله، وفئة الخمسين إلى “سيف الملك” ، وفئة الثلاثين إلى “شلفا ولي العهد” ، وفئة 20 إنتاج إلى “كأس النادي” وذلك تشجيعًا للمُلاك المشاركين في المهرجان ومنحهم حوافز معنوية إضافية تقديرًا لجهودهم التي يقدمونها في النهوض بصناعة اقتصاد الإبل والمحافظة على هذا التراث الأصيل.

وبين رئيس نادي الإبل أن النسخة الرابعة التي ستنطلق في 15 ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية، شهدت تطويرًا كبيرًا قبل انطلاقها، مشيرا إلى أن النادي يعمل على تغيير النمطية وخلق أفكار جديدة تسهم في ازدهار الإبل على المستوى المحلي والعالمي.

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