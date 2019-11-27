السعودية | البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن

شكرا لقرائتكم البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدرس احتياجات مطار عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار فريق فني من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس، مطار عدن الدولي، بهدف تقييم ودراسة الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار. وبدأ الفريق الفني برئاسة أحمد مدخلي الاجتماع مع المختصين في المطار تمهيداً للعمل على دراسة كافة مرافق ومباني المطار والحاجة الفنية والإنشائية.

وجاء في زيارة الفريق تقييم المباني والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة لتقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.

Advertisements

اختبارات أنظمة الملاحة

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد أنجز مؤخراً، أعمال تأهيل وتطوير مطار الغيضة في محافظة المهرة، وأجرى اختبارات أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة لإجراءات اختبارات الطيران بالتعاون مع الشركات المعتمدة دولياً.

ونجحت اختبارات أنظمة الملاحة الدولية المطابقة لمواصفات منظمة (ICAO) الدولية في مطار الغيضة، وذلك ضمن أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع النقل والمطارات والموانئ.

ويوفّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر تأمين سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وعربات إطفاء بأحدث التقنيات، والمطابقة لتوصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة (ICAO) الدولية، بالإضافة لمطابقتها للمواصفات الأوروبية، فيما تم تصميمها لتسهيل حركة رجال الإطفاء، والسماح لفريق الإطفاء بتجهيز معداتهم أثناء التنقل.