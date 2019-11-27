شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها من أحد المشاهير بعد أشهر من طلاقها.. لن تصدق من يكون؟ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فنانة عربية شهيرة تنجب دون زواج وتستنجد بأمير الكويت لنسب طفلتها .. لن تصدق من تكون وكيف حدث ذلك؟! (صورة) شاب سعودي يتخطى كل الخطوط الحمراء ويتفاخر بما يفعله مع عشيقته داخل فندف في الرياض بدون زواج ويصرخ: الآن انا حر (فيديو)

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