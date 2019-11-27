بعد تهديده امرأة في حافلة بـ”مكة” … الكشف عن تفاصيل الإطاحة بالمقيم ” البرماوي ” !

نجحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة ، في الإطاحة بمقيم من الجنسية البورمية ، بعد تداول مقطع فيديو وهو يهدد إحدى الفتيات عبر هاتف جوال بداخل باص لنقل الطالبات.

وأظهر المقطع الرجل خلال محادثته مع أحد الأشخاص بعبارات تهديدية لامرأة بالاستقواء عليها بأشقائه قائلاً “والله عندي أربع خمس اخوات يدعسونها دعس”.

ووفقا لما نشره موقع ” سبق ” فقد صدرت توجيهات مدير شرطة العاصمة المكلف العميد ركن علوش الحربي، للجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وتمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة وتحريات وبحث شرطة العاصمة من تحديد موقع الشخص ومنزله، وتم رصده في حي المسفلة بمكة المكرمة .

وبعد تضييق الخناق عليه، ضبطه رجال التحريات والبحث الجنائي بعد العصر، ولا يزال التحقيق مستمراً معه؛ للتأكد من أقواله، وما ذكره في المقطع من ادعاءات وأقوال نسبها لنفسه.