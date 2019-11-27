تعليق الدراسة في جميع مدارس رجال ألمع

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم رجال ألمع أنه نظرًا للتنبيه المتقدم من الأرصاد حول الحالة المطرية التي تعم المحافظة، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء ٣٠-٣ في مدارس المحافظة كافة “بنين وبنات”.

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