بالصور: أبوظبي تستعد لاستقبال ولي العهد

تستعد العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، لاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الإمارات.
وتزين مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، بصور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعلمي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاء بالزيارة المرتقبة كما عبر الإماراتيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه الزيارة بإطلاق العديد من الهاشتاقات الترحيبية بالضيف الكبير بعنوان: #الإمارات_ترحب_بمحمد_بن_سلمان
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