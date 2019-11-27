السعودية اليوم / "أساسيات التحرير الصحفي" ورشة بغرفة الشرقية بالجبيل



الجبيل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الجمعية

وتناولت الورشة مفهوم الإعلام وأنواعه ومهاراته، والتعرف على الأساليب الفنية في التحرير الصحفي، والعوامل المؤثرة عليه، والالتزام بالمعايير الأساسية في الكتابة الصحفية، إضافة إلى مناقشة التطبيقات العملية كيفية صياغة الخبر، من حيث العنوان الرئيسي والفرعي، ودور الكتابة الصحفية في جذب القراء وتفاعلهم.

ويأتي ذلك ضمن جهود وخطط جمعية جسفت بالجبيل، لتحقيق الاستدامة في مختلف مجالاتها ومنها الجانب الإعلامي وأهمية تطويره ليكون مواكبا لأنشطة وبرامج الجمعية والعمل على إبرازها.

// انتهى //

10:49ت م

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الجبيل 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل أمس، ورشة تدريبية بعنوان "أساسيات التحرير الصحفي"، وذلك في غرفة الشرقية بفرع الجبيل بالفناتير.وتناولت الورشة مفهوم الإعلام وأنواعه ومهاراته، والتعرف على الأساليب الفنية في التحرير الصحفي، والعوامل المؤثرة عليه، والالتزام بالمعايير الأساسية في الكتابة الصحفية، إضافة إلى مناقشة التطبيقات العملية كيفية صياغة الخبر، من حيث العنوان الرئيسي والفرعي، ودور الكتابة الصحفية في جذب القراء وتفاعلهم.ويأتي ذلك ضمن جهود وخطط جمعية جسفت بالجبيل، لتحقيق الاستدامة في مختلف مجالاتها ومنها الجانب الإعلامي وأهمية تطويره ليكون مواكبا لأنشطة وبرامج الجمعية والعمل على إبرازها.// انتهى //10:49ت م0031

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