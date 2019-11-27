السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية علي منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, يتضمن أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, المهد, العلا, العيص, وخيبر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً .

// انتهى //

10:49ت م

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