السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:47ت م

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الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:47ت م0029

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