

الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

رفع أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان اليحيا، الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر اليحيا عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له - بمشيئة الله - لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن, ودعم مسيرة العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما أزجى أحمد اليحيا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على دعمه المستمر لمنسوبي الوزارة كافة, سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على أداء الأمانة ويوفقه لخدمة الدين والقيادة والوطن.

// انتهى //

10:38ت م

0026



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسرفع أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان اليحيا، الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة " مدير عام إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي "، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.وعبر اليحيا عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له - بمشيئة الله - لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن, ودعم مسيرة العمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.كما أزجى أحمد اليحيا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على دعمه المستمر لمنسوبي الوزارة كافة, سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على أداء الأمانة ويوفقه لخدمة الدين والقيادة والوطن.// انتهى //10:38ت م0026

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليحيا يشكر القيادة بمناسبة ترقيته مديراً عاماً لإدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.