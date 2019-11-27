السعودية اليوم / أمانة الطائف تشرع في ردم مستنقعات الأمطار وخطة للمكافحة الحشرية



الطائف 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

تنفذ أمانة الطائف برنامجاً لردم المستنقعات المائية الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك حفاظاً على بيئة صحية نظيفة، ومكافحة بؤر التكاثر الحشري، حيث حصرت الأمانة جميع التجمعات المائية التي خلفتها الأمطار بنطاق المحافظة، وشرعت في ردمها مع رش المبيدات الحشرية في التجمعات المائية حتى لا تتحول إلى موقع خصب لتكاثر الحشرات ويرقاتها.

كما نفذت الإدارة العامة للصحة العامة برنامج للاستقصاء الحشري ورصد مواقع التكاثر للحشرات الضارة، شملت المواقع الرطبة والأودية ومجاري السيول وخزانات المياه بالمباني تحت الانشاء ومواقع تجمع المياه، وذلك لدراسة حالة التكاثر الحشري وآليات المكافحة الفعالة.

وأوضحت أمانة الطائف أنها عززت أعمال الوقاية الصحية بدراسة حالات التكاثر الحشري وآليات القضاء على البؤر المسببة للتكاثر، إضافة لرصد أنواع الحشرات وتصنيفها بما يساهم في تعزيز خطة المعالجة.

وبينت أن الفرق الميدانية للرش والاستقصاء الحشري رفعت عدد دوريات الرش اليدوي والضبابي والاحترازي، وذلك مواكبة لموسم الأمطار.

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