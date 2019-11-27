شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. مقال مشترك لسفيران يؤكد على عمق وقوة العلاقات الإماراتية السعودية والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة على قوة العلاقات بين الإمارات والسعودية الضاربة بجذورها في التاريخ وهي علاقة صاغتها الجغرافيا الإنسانية أولاً وتوجتها وحدة الدم ولا شيء يصنع التوأمة مثل الدم المشترك.



وقالا في مقال رأي لهما - بمناسبة انعقاد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي - إن المجلس يهدف لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين ومواطنيهما ومساندة الأشقاء على تعزيز التنمية في بلدانهم على أسس اقتصادية مستدامة .. مشددين حرص القيادتين الرشيدتين على أن تتحول المشاريع المشتركة واللجان الثنائية وورش العمل المتواصلة في مجلس التنسيق وما ينبثق عنه من لجان إلى نِتاج عملي يلمسه المواطن في البلدين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يكتب فيها سفيران، يمثلان دولتين، مقالاً واحداً، وقالا فيه "المفارقة أننا قبل أن ننخرط في السلك الديبلوماسي، فنحن صديقان منذ أكثر من عشر سنوات، وخلال لقاءاتنا القديمة، لم يخطر في بال أحدنا، أن يكون ديبلوماسياً، فكيف أن يتشرف كل واحد منا بأن يكون سفيراً لدولته، في دولة الآخر، وهي مصادفة نادرة، ولطيفة" .

وأكدا إن مجلس التنسيق، ليس تعبيراً عن حالة طارئة، وإذا أردنا أن نفهم الحاضر والمستقبل، فعلينا أن نعود إلى التاريخ، فالعلاقة بين السعودية والإمارات، ضاربة جذورها تاريخياً، بأصالتها، وطبيعيتها، وتجانس مكوناتها .. مشيرين إلى أن هذه العلاقة صاغتها الجغرافيا الإنسانية أولاً، وتوجتها وحدة الدم، ولا شيء يصنع التوأمة مثل الدم المشترك.

وقالا "إن العلاقات بين الرياض وأبو ظبي، على الصُعد والمستويات كافة، إذ تُظهر صلابتها وقوتها، فإنها تؤكد قدرة هذه المنظومة على صياغة مستقبل زاهر، مدرك أهمية الرؤية للأمام، والتفكير في المستقبل، وبخاصة ونحو 70 % من شعبينا، يعيشون زهرة الشباب، إذ لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً" .

وأضافا "عندما تقود شعباً، نحو ثلثيه من جيل الألفية، فلا بدّ، أن تكون مدركاً، أن هذا الجيل، المتصل مع العالم، المنفتح على الآخر، الذي تُشكِّل التقنية، جزءاً من صناعة عقله، وتكوين فكره، ذو ميزاتٍ لا تتوفر في الأجيال السابقة، وهو ما جعل السعودية والإمارات، يتسنمان زمام الريادة في المشاريع التي تفكر في شكل الحياة، بعد عقود من الآن، وتحاول أن تساهم في صناعة ذاك العالم المقبل، وتشكيله ضمن المنظومة الإنسانية" .

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وأشارا إلى أن العلاقات بين البلدين امتازت بسلاسة التعاطي مع الملفات الشائكة، خلال الأعوام الماضية، وبخاصة ونحن نعيش في منطقة مضطربة، سياسياً وآيديولوجياً، تتجاذبها أجندات الشر، والعداء لمفهوم الدولة، والترويج للولاء العابر للحدود، واستغلال الإسلام وتشويهه.

وأكدا أن المستقبل اليوم، لنوعين من الدول فقط؛ الدول التي تستشرف المستقبل، على صعيد بنيتها الإنسانية والاقتصادية، وهو ما تمثله المملكة والإمارات، عبر الخطط الخاصة بكل دولة، أو المشتركة بين البلدين، بما يوفر لها الحماية والبقاء بقوة على خارطة العالم، ثم الدول التي تعزز قوتها بالتوحد في مشاريعها مع غيرها، وتبحث عن شراكات حيوية منتجة، في ظل عالم تتغير فيه المعادلات، ويخضع لظروف متقلبة.

وأشارا إلى أن العلاقة السعودية - الإماراتية، تنطبق عليها شروط الدول الحية، القابلة للبقاء، ونحمد الله أن رؤية قيادتي البلدين، متوازنة، ذكية، تقرأ الواقع جيداً، وتخطط للمستقبل بدقة، إضافة لإدراكها أهمية العلاقات بين البلدين، لدرجة تتجاوز العلاقة فيها العلاقة الاستراتيجية، إلى أن كل دولة تشكل امتداداً لشقيقتها، في كل المجالات.

ولفتا إلى أن كان للأساسات التي وضعها الآباء المؤسسون للبلدين، أكبر الأثر في تشكيل المنهج السياسي السعودي والإماراتي.

وبينا أن وحد الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، غفر الله له، مساحات شاسعة، مترامية الأطراف، متنوعة الثقافات والعادات، لتشكل وطناً واحداً ونسيجاً متجانساً، هو المملكة العربية السعودية، والحال نفسه، في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قام اتحادها، ليخلق نواة لدولة، شكلت مكانة عالية، بين الدول، بفضل الأسس التي وضعها الأب المؤسس .

وختم السفيران مقالهما بالتأكيد أن هذا المجلس المبارك، إذ يهدف لتحقيق مصالح الوطنين ومواطنيهما، ومساندة الأشقاء، على تعزيز التنمية في بلدانهم، على أسس اقتصادية مستدامة، فإنه دون شك، ليس موجهاً ضد أحد، لكنه في الوقت ذاته، لن يقف مكتوف الأيدي، أمام مشاريع الفوضى، وأجندات التطرف، ودعاة تشويه صورة ديننا الإسلامي الحنيف، فهذه مسؤولية في أولويات اهتمامات البلدين.

وقالا "الأكيد أن القيادتين الرشيدتين، حريصتان كل الحرص، على أن تتحول المشاريع المشتركة، واللجان الثنائية، وورش العمل المتواصلة، في مجلس التنسيق، وما ينبثق عنه من لجان، إلى نِتاج عملي، يلمسه المواطن في البلدين، في أسرع وقت، وسينتج عن الاجتماع الثاني للمجلس، الذي ينعقد خلال الساعات المقبلة، في أبو ظبي، ما يَسُرُ فؤاد المُحِب، ويُكَدِّرُ خاطر المُبغض".