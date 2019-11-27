شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. ردم مستنقعات الأمطار ومكافحة الحشرات والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ أمانة الطائف برنامجاً لردم المستنقعات المائية الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك حفاظاً على بيئة صحية نظيفة، ومكافحة بؤر التكاثر الحشري، حيث حصرت الأمانة جميع التجمعات المائية التي خلفتها الأمطار بنطاق المحافظة، وشرعت في ردمها مع رش المبيدات الحشرية في التجمعات المائية حتى لا تتحول إلى موقع خصب لتكاثر الحشرات ويرقاتها.

كما نفذت الإدارة العامة للصحة العامة برنامج للاستقصاء الحشري ورصد مواقع التكاثر للحشرات الضارة، شملت المواقع الرطبة والأودية ومجاري السيول وخزانات المياه بالمباني تحت الانشاء ومواقع تجمع المياه، وذلك لدراسة حالة التكاثر الحشري وآليات المكافحة الفعالة.