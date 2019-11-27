شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار على القصيم حتى منتصف الليل والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية على منطقة القصيم وتشمل البدائع والبكرية والرس والمذنب وبريدة وعقلة والصور وعنيزة. ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية الأفقية. وتبدأ حالة في الساعة الثالثة وتنتهي في الحادية عشر مساء.

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