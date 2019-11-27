السعودية اليوم / "استراتيجية البحث العلمي" ورشة عمل بجامعة نجران



نجران 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

نظمت جامعة نجران، ممثلة في عمادة البحث العلمي أمس، ورشة عمل بعنوان "استراتيجية البحث العلمي بجامعة نجران"، وذلك على مسرح المبنى الإداري.

وتناولت الورشة، الاستراتيجية البحثية من خلال حصر نقاط القوة البحثية، ودور الأبحاث التطبيقية في خدمة المنطقة التي تهدف للتحول من قياس المخرجات إلى قياس الأثر، وبناء نماذج بحثية مستدامة ومدى تواكب هذه النماذج مع الاحتياجات الوطنية لرؤية المملكة 2030، والخروج بهوية بحثية مشتركة تشترك فيها معظم التخصصات بالجامعة.

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09:17ت م

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