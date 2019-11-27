محمد_بن_سلمان_في_الإمارات يتصدر "تويتر"

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أطلق مغردون في الدولة وسم #محمد_بن_سلمان_في_الامارات، ليتصدر الوسم منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال ساعات، وذلك بالتزامن مع ترقب لزيارة رسمية مقررة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة للدولة اليوم.



وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية أن اليوم هو يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب وإعتزاز، أهلا ومرحبا يقولها كل بيت إماراتي ترحيبا بزياره سموه إلى بلده وأهله".

ورحب مغردون بحرارة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدين أن الأنظار تتجه إلى الزيارة التاريخية، حيث جاء في إحدى التغريدات: "يا مرحبا ترحيب يكتب بالانوار.. يامرحب باللي يـشـرف حضوره.. يامرحبا بين اهلك واحبابك بتنور الامارات، يامرحبا مليار بالقائد الملهم".

وقال آخر: "حللت أهلاً و نزلت سهلا، أرحب تراحيب المطر، مرحباً بك في دارك دار زايد".

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من جهة أخرى أكد مغردون على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدين وحدة الهدف والمصير، وقال أحد المغردين بهذا الصدد: "تنور دارك يا نسل الاكرام..دار زايد ودار سلمان واحد".

وأضاف آخر: "العلاقة بين الامارات والسعودية مصير مشترك و تعاون دائم .. معاً للأبد ".

وغرد أحدهم: "السعودي إماراتي والإماراتي سعودي معاابدا على قلب واحد".

يذكر أن يذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.