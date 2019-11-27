شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 واصل الريال اليمني تراجعه غير المسبوق أمام العملات الأجنبية. وفيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 27، 2019 في كل من صنعاء وعدن.

أسعار الصرف في عدن: دولار أمريكي 585 ـ 592 درهم إماراتي 155 ـ 157 Advertisements ريال سعودي 154ـ 156 أسعار الصرف في صنعاء: دولار أمريكي 580 ـ 585 درهم إماراتي 154 ـ 155 ريال سعودي 153ـ 154

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