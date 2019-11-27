حسام بن سعود ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الزهراني

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - واس

نقل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي أسرة الشهيد عيضة بن مجحود الخزمري الزهراني, الذي استشهد أثناء أداء واجبه في ميدان العز والبطولة بالحد الجنوبي.

وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله – عز وجل – أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

شارك الخبر







