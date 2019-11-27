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أمطار على أبها والضباب يعرقل حركة المرور
خاصةً على طريق الملك عبدالله
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
وثقت “متابعات الخليج 365” لقطات عند الساعة الواحدة، فجر اليوم الأربعاء، لهطول أمطار غزيرة على مدينة أبها مع وجود ضباب كثيف مما تسبب في انعدام الرؤية.
كما تسبب الضباب في عرقلة سير المركبات على طريق الملك عبدالله جنوباً الذي يربط بين مدينة أبها ومحافظة أحدرفيدة، لتكون حركة السير على الطريق بطيئة نتيجة تساقط الأمطار وكثافة الضباب.
في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم، ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.
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