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لقطات جمالية بعد أمطار أحد رفيدة
الأمطار دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحدرفيدة
شهدت محافظة أحدرفيدة مساء أمس الثلاثاء، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة أضافت لشوارعها المضاءة رونقاً من الجمال بعد توقف الهطول.
ودفعت الأمطار بعض الأهالي إلى الخروج والتجول في المحافظة للاستمتاع بالأجواء الليلية الجميلة.
في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي تبوك والقصيم.
ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.
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