شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن .. الموت يفجع الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشفت ‘‘ليلة الدخلة‘‘ أن عريسها من ‘‘المثليين والشواذ‘‘.. فلجأت إلى حيلة شيطانية لا تخطر على بال إبليس؟؟! فنانة عربية شهيرة تنجب دون زواج وتستنجد بأمير الكويت لنسب طفلتها .. لن تصدق من تكون وكيف حدث ذلك؟! (صورة)

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